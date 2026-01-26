Bekende HEMA-rookworst komt na kritiek weer terug met originele recept

Goed nieuws voor liefhebbers van de HEMA-rookworst. De winkelketen maakt de worst voortaan weer volgens het originele recept. Ruim een jaar geleden stapte HEMA over op een andere samenstelling en een andere leverancier, maar dat viel niet bij iedereen in de smaak. Er werd zowel online als offline veel geklaagd over de nieuwe worst.

HEMA erkent nu dat de vertrouwde smaak niet volledig behouden bleef. "Het bleek een uitdaging om die herkenbare HEMA-smaak volledig te behouden", laat de keten weten. Na veel opmerkingen van klanten is besloten het oude recept weer terug te brengen.

Klanten misten de oude smaak

Na de verandering van het recept kwam er flink wat kritiek binnen. Klanten namen contact op met de klantenservice via telefoontjes en mails. Ook op sociale media werd volop geklaagd. Mensen gaven aan dat de rookworst anders smaakte dan ze gewend waren.

HEMA besloot daarop extra onderzoek te doen. In verschillende winkels mochten klanten rookworsten proeven om aan te geven wat ze precies misten. Daaruit bleek dat vooral de oude, vertrouwde smaak werd gemist. De keten zegt naar die signalen te hebben geluisterd.

Wel keurmerk, oude receptuur

De eerdere wijziging was bedoeld om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk. Inmiddels is HEMA erin geslaagd om ook met het oude recept aan die voorwaarden te voldoen. Het gebruikte vlees komt nu alleen van dieren die volgens de keurmerkstandaarden zijn gehouden.

In een nieuw reclamefilmpje, dat maandag is verspreid, probeert HEMA klanten over te halen de rookworst opnieuw te proberen. "Hij is weer net zo rokerig, knapperig en sappig als vroeger", zegt de keten.

HEMA verkoopt jaarlijks miljoenen rookworsten, al worden exacte aantallen niet gedeeld. Eerder werd bekend dat de rookworst na ongeveer 80 jaar niet langer werd gemaakt door Zwanenberg Food Group in Oss. Een woordvoerster bevestigt nu dat HEMA weer terug is bij de oude leverancier, maar wil geen namen noemen.