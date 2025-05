Ruime meerderheid tegen demonstraties op Dodenherdenking

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat demonstraties tijdens Dodenherdenking ongepast zijn en geweerd zouden moeten worden. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2.434 leden van het Hart van Nederland-panel.

Maar liefst 66 procent van de ondervraagden is van mening dat er op 4 mei niet gedemonstreerd mag worden, ongeacht de aard of locatie van het protest. Zij vinden dat deze dag, waarop Nederland haar oorlogsslachtoffers herdenkt, niet het moment is voor activisme of politieke statements.

Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar dit jaar klinkt ook de roep om slachtoffers van het conflict in Gaza te herdenken. Dat leidt tot zorgen bij Alex Waterman, zoon van een Joodse verzetsstrijder. Dat zie je in de video bovenaan.

Wel op 4 mei, niet tijdens twee minuten stilte

Een kwart van de deelnemers (25 procent) staat wel open voor demonstraties op 4 mei, maar vindt dat die niet mogen plaatsvinden bij of tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur. Volgens hen moet de herdenking op dat moment ongestoord kunnen plaatsvinden.

Slechts een kleine minderheid, 8 procent, vindt dat demonstraties en alternatieve herdenkingen ook op 4 mei volledig moeten kunnen plaatsvinden, onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Eén procent van de ondervraagden had geen mening over deze kwestie.

