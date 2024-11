Nederland gaat massaal voor deze Black Friday deals

Maar liefst 31 procent van de Nederlanders gaat in 2025 op jacht naar koopjes in verband met Black Friday en Cyber Monday, zo blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Van elektronica tot woondecoratie: lees hier de populairste deals die in winkelmandjes verdwijnen.

Ben jij gevoelig voor Black Friday deals? Bekijk de video hierboven om de juiste keuzes te maken. En hoe bespaar je nou het best én voorkom je opgelicht te worden? Lees dan dit artikel.

Elektronica en gadgets zijn opnieuw de populairste categorie. Tv’s, smartphones, laptops en andere technische snufjes staan net als afgelopen jaren hoog op de verlanglijstjes; 13 procent van de Nederlanders heeft hier zijn zinnen op gezet. Voor 12 procent, oftewel bijna 1 op de 8 Nederlanders, komt Black Friday als geroepen om nog snel cadeaus in te slaan voor de feestdagen. Kleding en schoenen staan op een derde plek met 11 procent.

Ook huishoudelijke apparaten doen het goed: 7 procent gaat op zoek naar aanbiedingen voor stofzuigers, keukenmachines en meer. Speelgoed en spellen, zoals videogames en puzzels, scoren met 6 procent. Luxe verzorgingsproducten en cosmetica trekken 5 procent van de kopers. Minder in trek zijn software-abonnementen (3 procent), keukenbenodigdheden, beddengoed en woondecoratie (elk 2 procent). Ook wijnpakketten en koffiespecialiteiten blijven met 2 procent relatief niche.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!