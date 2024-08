Jengelende peuters in de horeca, dit restaurant weert ze: 'Sfeer is stuk beter'

Mossels & Meer, een restaurant in Oostkapelle, heeft besloten dat na 17.30 uur baby's en peuters niet meer welkom zijn. Eigenaren Jac en Mariska willen hiermee een rustige en ontspannen sfeer creëren voor hun gasten.

Het restaurant voerde de maatregel vorig jaar in, en Jac durft wel te stellen dat het een succes is. "De sfeer is nu een stuk beter en mensen zijn veel relaxter", vertelt Jac aan Hart van Nederland. "Het gaat richting hip zonder dat het té is."

Krijsende baby's en jengelende peuters, veel horeca hebben ermee te maken. "Veel ondernemers denken erover na, hoe ga je ermee om?", aldus Jac. Daarop besloten hij en zijn vrouw om deze gedurfde stap te zetten. "Als je voor 17.30 uur komt, mag je met je baby of peuter zo lang blijven als je wilt, maar de praktijk is anders. Mensen met een baby blijven hooguit een uur à anderhalf."

Gemengde reacties

De beslissing heeft veel losgemaakt. Volgens Jac zijn er zowel positieve als negatieve reacties. "De kritiek komt vooral van sociale media en recensie-websites, meestal van mensen die nooit een stap binnen hebben gezet," zegt hij. Tegelijkertijd merkt hij dat de gasten die het beleid waarderen langer blijven en meer besteden. "De stress is verdwenen en er komt een nieuwe doelgroep naar ons toe," aldus Jac. "Jonge stellen, echtparen die een paar dagen kinderloos erop uitgaan, senioren en vriendengroepen."

De meeste mensen zijn verdeeld over het weren van kinderen uit restaurants. 48 procent is het overwegend of volledig eens met het plan van Jac en Mariska, zo blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel, terwijl een bijna net zo grote groep van 46 procent het er juist mee oneens is.

