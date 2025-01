Emre (26) populair als personal trainer op TikTok: 'Dankbaar dat ik voor mensen het verschil kan maken'

Nu het nieuwe jaar is begonnen, duiken veel mensen weer de sportschool in vanwege goede voornemens. Dat het belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen, weet ook de 26-jarige Emre Kilicarslan uit Den Haag. Hij is al een aantal jaar personal trainer en deelt zijn sessies op zijn TikTok-account FitByEmre, waarmee hij ook anderen inspireert om naar de sportschool te gaan. "Dat ik het verschil kan maken in iemands leven, is heel bijzonder."

In gesprek met Hart van Nederland, te zien in bovenstaande video, vertelt Emre dat zijn motivatie om te sporten is ontstaan omdat hij zichzelf te dun vond. "Ik woog 55 kilo. Ik was niet heel zelfverzekerd, dus toen ging ik de sportschool in", aldus Emre. "Op die manier is het bij mij uitgebouwd."

Inmiddels traint Emre als personal trainer dagelijks meerdere mensen in de sportschool, en merkt hij dat hij echt het verschil kan maken in iemands leven. "Ik heb bijvoorbeeld dames gehad die van 120 naar 80 kilo zijn gegaan", vertelt Emre. "Bij elke 3 kilo die ze afvielen, begonnen ze te huilen. Dat je mensen zo erg kan helpen, dat is echt iets heel moois."

Naast volwassenen traint Emre ook kinderen, te volgen op zijn TikTok onder de naam 'Fit Kids'. Ook die trajecten krijgen veel reacties. "Door de video's worden de kinderen veel meer gestimuleerd en krijgen ze steun van de mensen om hun heen, en van de community die ik heb opgebouwd", aldus Emre. "Het is echt mijn passie, ik vind het heel leuk om met ze te trainen."

Dat je mensen zo erg kan helpen, dat is echt iets heel moois. Personal trainer Emre

Emre denkt nog lang niet aan stoppen, en gelukkig hoeft dat ook niet. Zijn volgers en de mensen die hij traint zijn namelijk erg enthousiast over hem. "Met mijn video's wil ik mensen laten zien dat het echt mijn passie is", aldus Emre. "Maar het allermooiste blijft om het verschil te maken voor een ander."