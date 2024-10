Zeer emotioneel moment bij thuiswinnares Riet in Miljoenenjacht

Winston treft een erg emotionele thuiswinnares in de laatste Miljoenenjacht. Als Winston met de gouden koffer voor de deur staat, is Riet in tranen. Wat blijkt? Op een ander adres was zij ook al eens de thuiswinnaar. Maar toen was haar man er nog bij.

Winston is vol medeleven. Hij geeft Riet een dikke knuffel. Haar man is pas twee jaar geleden overleden. "Dit zijn van die momenten die je graag samendoet", merkt Winston begrijpend op.

Riet heeft 250.000 euro gewonnen.