Wierd Duk vaste vervanger van René van der Gijp in Vandaag Inside

Vandaag, 15:08

De hele zomer zijn de fans van Vandaag Inside maar met één ding bezig: wie volgt Albert Verlinde op als vaste vervanger van René van der Gijp op de woensdagavond? Verschillende namen deden de ronde, van Matthijs van Nieuwkerk tot Gordon en van Victor Vlam tot Wierd Duk. Het AD meldt vrijdag dat laatstgenoemde inderdaad de vaste gast zal worden op de woensdagavonden van het programma.

Sinds het begin van dit jaar is René van der Gijp nog maar vier avonden per week te zien in Vandaag Inside, waarbij Albert Verlinde hem op de woensdagavond verving. Verlinde maakte recent de overstap naar RTL4, waar hij een van de duiders wordt in de nieuwe talkshow RTL Tonight.

Gordon liet recent ook al weten interesse te hebben om iedere woensdagavond in het programma aan te schuiven, zo is te zien in onderstaande video:

Gordon staat open voor opvolging Albert Verlinde bij Vandaag Inside: 'Waarom niet?'
De vraag wie Verlinde zou opvolgen als vaste vervanger op de woensdag was lange tijd onduidelijk. Vrijdag werd bekend dat historicus en journalist van De Telegraaf Wierd Duk plaats zal nemen in zijn stoel. Duk is al regelmatig te zien bij Vandaag Inside en schuift daarnaast geregeld aan in Nieuws van de Dag.

