Wordt presentator Matthijs van Nieuwkerk nieuwe gezicht van Vandaag Inside?

Het gaat al een paar dagen erover wie Albert Verlinde gaat vervangen aan tafel bij SBS-programma Vandaag Inside. Johan Derksen ziet in Matthijs van Nieuwkerk een geschikte vervanger. Hij en Wilfred Genee zijn erg van de presentator gecharmeerd, zegt de tv-analist in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

"Ik weet niet hoe Matthijs daarin staat, maar die zouden we ook graag erbij willen hebben", stelt Derksen. Dat heeft volgens hem ook te maken "met het feit dat hij natuurlijk heel onrechtvaardig behandeld is en ten onrechte gecanceld is".

Als Van Nieuwkerk niet zou willen, staat Gordon er wel voor open:

3:49 Gordon staat open voor opvolging Albert Verlinde bij Vandaag Inside: 'Waarom niet?'

"Wij zien het ook iets als die man een kans geven. Hij verdient toch op tv te zijn, hij was jarenlang de beste presentator van Nederland, hij heeft iets neergezet niet te geloven en heeft met stemverheffing gesproken tegen een paar medewerkers die niet zo goed functioneerden. Nou, ik deed vroeger niet anders."

Wie wordt de vervanger?

Ook De Telegraaf-journalist Wierd Duk wordt door Derksen genoemd. Volgens de analist mogen hij en Genee zelf bepalen wie de vervanger van Verlinde wordt. De showdeskundige zat aan tafel bij Vandaag Inside als vervanger van René van der Gijp, die vrij wilde zijn op woensdag. Vorige week werd bekend dat hij een van de vaste gezichten bij RTL Tonight wordt.

ANP