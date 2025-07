'Jack van Gelder keert terug aan tafel bij De Oranjezomer'

Jack van Gelder schuift binnenkort weer aan als vaste tafelgast bij De Oranjezomer. Dat bevestigt presentatrice Hélène Hendriks maandag tegenover De Telegraaf.

De afgelopen weken was Van Gelder niet te zien in de talkshow op SBS6, omdat de redactie volgens hem tijdens Hendriks' afwezigheid voor een andere opzet koos met Johnny de Mol aan het roer.

Hendriks moest De Oranjezomer tijdelijk laten schieten vanwege een medische ingreep, maar keert op 4 augustus terug op televisie. Ze presenteert het programma dan nog twee weken, tot Vandaag Inside weer begint op 18 augustus.

Van Gelder was eerder nog onzeker over zijn terugkeer, maar liet wel weten het 'altijd leuk' te vinden om aan te schuiven in het programma.