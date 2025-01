Johnny de Mol gaat De Oranjezomer presenteren

Johnny de Mol heeft een nieuwe presentatieklus te pakken. De tv-maker presenteert later dit jaar De Oranjezomer op SBS6, bevestigt een woordvoerder van Talpa na berichtgeving van het AD.

In bovenstaande video zie je hoe Johnny de Mol aankondigde tijdelijk te stoppen met zijn talkshow HLF8 om zich te richten op zijn verdediging na nieuwe beschuldigingen van ongepast gedrag.

Het programma wordt ook gepresenteerd door Hélène Hendriks. Zij neemt de eerste weken op zich, De Mol lost haar af. Het is niet de eerste keer dat de 46-jarige De Mol een talkshow presenteert. Hij was eerder het gezicht van talkshow HLF8, dat tussen 2021 en 2023 te zien was bij SBS6.

De Mol is momenteel ook al op de Nederlandse televisie te zien. Hij presenteert momenteel op SBS6 het programma The Tribute, Battle of the Bands.

