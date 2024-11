Politiek verslaggever Sam Hagens stopt bij Hart van Nederland, wordt presentator Goedemorgen Nederland

Sam Hagens stopt bij Hart van Nederland en wordt presentator van het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. De politiek verslaggever zal in januari bij omroep WNL beginnen.

"Ik heb een geweldige tijd bij Hart van Nederland gehad, met heel veel kansen", vertelt Hagens aan Hart van Nederland. "Maar ik heb zin om me nu verder te ontwikkelen als presentator."

Hagens maakte de afgelopen jaren meerdere producties voor Hart van Nederland, onder meer de podcast Politiek Vandaag. In de video hierboven is een aflevering van die podcast te zien.

"Sam heeft met zijn manier van verslag doen van alles wat in Den Haag gebeurt echt het verschil gemaakt", zegt Marc Veeningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. "Voor Hart van Nederland, maar ook voor de parlementaire journalistiek in Nederland. Het waren 7 mooie jaren waarin we heel fijn hebben samengewerkt. Het is jammer dat dit stopt, maar ik wens Sam alle succes bij de nieuwe weg die hij nu gaat inslaan."

Hagens (32) werkte sinds 2018 voor Hart van Nederland. Eerst als verslaggever, en daarna als politiek verslaggever. Ook in Vandaag Inside schoof Sam vaak aan als gast. Daarnaast was hij een tijdje te zien als presentator van de talkshow HLF8.