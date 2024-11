Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol 2025

De kandidaten voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zijn donderdagochtend bekendgemaakt. Politiek verslaggever van Hart van Nederland Sam Hagens is een van de kandidaten die meedoet aan het AVROTROS-programma.

Naast Sam Hagens zijn de andere kandidaten: presentator Bridget Maasland, acteur Gabriël Martina, actrice Maaike Martens, actrice Nora Akachar, tv-persoonlijkheid Ray Klaassens, presentatrice Roos Moggré, tv-maker Sophie Frankenmolen, presentator Stijn de Vries en acteur Teun Luijkx.

De mol probeert zich natuurlijk zo goed als mogelijk schuil te houden. Bij het vorige seizoen probeerden studenten te achterhalen wie de mol was door middel van AI (zie bovenstaande video).

Cambodja

Rik van de Westelaken presenteert het programma wederom. Hij reisde met de groep kandidaten af naar Cambodja voor de nieuwe reeks. "Dit seizoen vind ik misschien wel het zenuwslopendste seizoen uit mijn Wie is de Mol?-carrière. Want we beginnen meteen met een plottwist - die vergaande gevolgen heeft voor de Mol", blikt Van de Westelaken vooruit. "Dat maakt dat ik waanzinnig veel zin heb om dit 25ste seizoen met Nederland te delen. Want dit... hebben we nog nooit gedaan."

Op 28 december, een week voor Wie is de Mol? begint, is een kick-off te zien bij NPO 1. Daarin ontvangt Van de Westelaken de tien kandidaten, waarbij zij vooruitblikken op het seizoen.