Vandaag Inside toch gewoon op de buis ondanks relletje tussen Gijp en Derksen

Ondanks de woordenwisseling tussen Johan Derksen en René van der Gijp een avond eerder, zaten de heren én presentator Wilfred Genee dinsdagavond weer gezamenlijk aan tafel tijdens de uitzending van Vandaag Inside.

Derksen vat het probleem, in iets genuanceerdere woorden dan eerder, samen: "Wij hebben alle drie totaal verschillende ideeën over wat voor soort programma het moet worden. Het is moeilijk om er met zijn drieën uit te komen, als je gevoelsmatig een andere kant op wil. Dat geeft wel eens wat frustraties."

Frustraties over onderwerpkeuze

Volgens Derksen wil Genee 'de kant van RTL Boulevard en Shownieuws' op. "Jij neemt mij kwalijk dat ik meer Op1 wil maken", zegt hij tegen de presentator. "En ik neem René weer kwalijk dat, als het niet over voetbal of Gordon gaat, hij zich niet met een onderwerp bemoeit."

Van der Gijp reageert geprikkeld: "Als het over politiek gaat, is het jij, Albert en Merel. Dat is toch genoeg? Wij hebben toch afgesproken om dit te programma te maken, maar dat voetbal de kapstok is. Daar zit ik dan voor."

De ruzie lijkt gesust, al blijft Derksen erbij dat het programma 'veel beter kan'. "Kijkcijfers moet je koesteren, maar je moet je er niet door in slaap laten sussen. Je moet kritisch naar jezelf kijken. Als je dingen kunt verbeteren, moet je daar aan werken."