Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politieagent Maikel krijgt honderden kaarten na ongeluk op motor

Politieagent Maikel krijgt honderden kaarten na ongeluk op motor

TV-programma's

Vandaag, 15:46 - Update: 30 minuten geleden

Link gekopieerd

Politie Agent Maikel uit programma Bureau Utrecht, heeft een 'bizarre' hoeveelheid steunbetuigingen ontvangen na zijn motorongeluk. Hij heeft zoveel kaarten ontvangen dat hij 'de komende paar jaar bezig is met uitpakken'.

"Zeker in zo'n periode is steun echt superbelangrijk", aldus Maikel. Volgens de agent gaat het goed met hem en zijn revalidatie. "Nog steeds staan we er positief in."

In de laatste aflevering van Bureau Utrecht werd bekendgemaakt dat Maikel een ongeluk had gehad op de politiemotor. De agent lag een tijdje in coma en kan zijn arm niet meer gebruiken.

Door ANP

Lees ook

Politie 'overspoeld' met lieve berichten na uitzending over hoofdagent Maikel
Politie 'overspoeld' met lieve berichten na uitzending over hoofdagent Maikel
Agent Bureau Utrecht betrokken bij ernstig motorongeluk
Agent Bureau Utrecht betrokken bij ernstig motorongeluk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.