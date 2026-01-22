Politieagent Maikel krijgt honderden kaarten na ongeluk op motor

TV-programma's
Vandaag, 15:46 - Update: 30 minuten geleden
Politie Agent Maikel uit programma Bureau Utrecht, heeft een 'bizarre' hoeveelheid steunbetuigingen ontvangen na zijn motorongeluk. Hij heeft zoveel kaarten ontvangen dat hij 'de komende paar jaar bezig is met uitpakken'.
"Zeker in zo'n periode is steun echt superbelangrijk", aldus Maikel. Volgens de agent gaat het goed met hem en zijn revalidatie. "Nog steeds staan we er positief in."
In de laatste aflevering van Bureau Utrecht werd bekendgemaakt dat Maikel een ongeluk had gehad op de politiemotor. De agent lag een tijdje in coma en kan zijn arm niet meer gebruiken.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.