Agent Bureau Utrecht betrokken bij ernstig motorongeluk

Politieagent Maikel, bekend van de serie Bureau Utrecht, heeft tijdens zijn dienst een ernstig motorongeluk gehad. Dat meldt programmamaker Ewout Genemans op Instagram. De klap was zo groot dat hij zijn werk waarschijnlijk niet meer op dezelfde manier kan doen.

Het nieuws bereikte Genemans tijdens de opnames van Bureau Utrecht. Politie Utrecht schrijft op Instagram dat het ongeval enkele maanden geleden is gebeurd. Collega Peter vertelt in de laatste aflevering dinsdag hoe het misging. "Het is een heel stom ongeval geweest. Maikel reed op zijn motor en uit het niets slaat een autootje af. Daarop had hij geen mogelijkheid meer om dat uit te remmen. Hij is op dat autootje geklapt."

Steun en herstel

Bij de politie Utrecht stromen de steunbetuigingen binnen. "Bedankt voor alle lieve steunbetuigingen aan Maikel en onze collega's" laat de politie weten. Veel mensen willen iets sturen, leest de politie op sociale media. Kaarten kunnen worden gestuurd naar Politie Utrecht, ter attentie van Maikel, Kroonstraat 25 in Utrecht. "Wij zorgen ervoor dat de post bij Maikel terechtkomt!", aldus de politie op Instagram.

Collega's van Maikel spraken hem onlangs over zijn herstel. Hij vertelt: "De positiviteit van mensen om mijn heen, mijn gezin en mijn collega’s geven mij momenteel veel energie en vertrouwen in de toekomst. Dat is fantastisch en overweldigend."

Hoop

Genemans leerde Maikel goed kennen tijdens het programma, schrijft hij op Instagram. "Ik heb Maikel leren kennen als een heel bevlogen en kundige agent, met veel menselijkheid in zijn werk." Hij spreekt de hoop uit dat Maikel zijn kwaliteiten op een andere manier kan blijven inzetten. "Ik hoop dat hij deze kwaliteiten op een andere manier binnen de politie kan inzetten en wens hem ook vanaf hier heel veel succes met zijn herstel."