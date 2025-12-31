Volg Hart van Nederland
Politie 'overspoeld' met lieve berichten na uitzending over hoofdagent Maikel

Vandaag, 12:49 - Update: 52 minuten geleden

De politie Midden-Nederland krijgt massaal reacties na de uitzending van Bureau Utrecht. In het programma vertelde de Utrechtse agent Maikel over het zware ongeluk dat zijn leven compleet veranderde. Kijkers lieten zich niet onbetuigd en stuurden honderden steunbetuigingen.

Volgens de politie stroomden de reacties al binnen tijdens de uitzending. "Het gaat sindsdien door: vele honderden berichtjes van mensen die Maikel allemaal het beste wensen", zegt een woordvoerder van de eenheid Midden-Nederland. "Het is fantastisch om te zien hoeveel betrokkenheid kijkers tonen."

Kaartje sturen

Veel mensen vroegen of ze Maikel ook een kaart konden sturen. De politie liet rond middernacht weten dat dat mogelijk is en dat dit enorm wordt gewaardeerd. Dinsdag meldde ook het onlineplatform Greetz zich. Dat bedrijf betaalt de portokosten voor iedereen die Maikel een kaart wil sturen.

Maikel raakte in september ernstig gewond tijdens zijn werk. Hij botste met zijn motor op een ander voertuig en liep daarbij meerdere kaakbreuken op. Ook brak hij wervels en botten in zijn hand.

Zwaar revalidatieproces

Door het ongeluk is een zenuw beschadigd geraakt. Daardoor kan Maikel zijn linkerarm nooit meer volledig gebruiken. In Bureau Utrecht vertelde hij openhartig over zijn lange en zware revalidatieproces.

Door ANP

