Hoofdagent Maikel overladen met honderden kaartjes en cadeaus na ongeluk

Hoofdagent Maikel, uit het programma Bureau Utrecht, is de afgelopen weken overspoeld met kaarten en cadeaus. In het programma vertelde hij over het zware ongeluk tijdens zijn dienst. In een video laat collega Kirsten de honderden steunbetuigingen zien die kijkers massaal naar het politiebureau hebben gestuurd.

In de video is een grote verzameling kaarten, bloemen, ballonnen en andere cadeaus te zien. "Het hart onder de riem steken is goed gelukt", vertelt Kirsten. "We willen jullie enorm bedanken voor al deze lieve gebaren. Jullie zijn een enorme steun geweest voor Maikel."

" Het doet hem enorm goed om te voelen dat er zoveel mensen met hem meeleven en aan hem denken", staat bij het bericht geschreven.

Zenuw beschadigd

In een aflevering van het programma vertelt Maikel openhartig over zijn ongeluk en zijn lange revalidatieproces. In september raakte hij ernstig gewond tijdens zijn werk. Hij botste met zijn motor op een ander voertuig en liep daarbij meerdere kaakbreuken op. Door het ongeluk is een zenuw beschadigd, waardoor Maikel zijn linkerarm nooit meer volledig kan gebruiken.