Van afscheid Rutte tot Oranjemars: presentator Maarten Steendam blikt terug op 2024

"Het jaar is voorbij gevlogen", aldus Hart van Nederland-presentator Maarten Steendam. Met zo'n 250 uitzendingen die hij het afgelopen jaar heeft mogen presenteren, was het een jaar "vol veranderingen en hoogtepunten". In gesprek met Hart van Nederland, te zien in bovenstaande video, vertelt de presentator meer over het nieuws dat hem het meest is bijgebleven, en wat zijn persoonlijke hoogtepunten zijn van het afgelopen jaar.

"Dat we een nieuwe studio kregen, dat we ook wel 'het zwembad' noemen, was echt geweldig", aldus Maarten. "Het is alsof je een nieuwe baan hebt. We gingen van een volledig groene studio naar een echte studio, waar je de verhalen nog beter kunt vertellen", legt hij uit.

Daar gaat het uiteindelijk ook om: de verhalen uit het land die Hart van Nederland elke avond aan de kijker brengt. Ook het afgelopen jaar zijn er veel onderwerpen voorbij gekomen, waarvan sommige verhalen nog vers in het geheugen liggen bij Maarten. "Ik kan me de uitzending over de gijzeling in Ede nog goed herinneren", vertelt hij. "We wisten dat er mensen werden vastgehouden, maar geen idee onder welke omstandigheden. Het is dan heel spannend om zo'n uitzending te maken. Gelukkig liep het allemaal goed af."

Blunder tijdens live-uitzending

Ook het afscheid van Mark Rutte en de extra lange live-uitzending over het EK staan Maarten nog bij. "Die sfeer en de gigantische Oranjemars in Dortmund, dat was één groot hoogtepunt." Daarnaast kan de presentator zich ook nog een bijzonder moment tijdens een van de uitzendingen herinneren. "Een visagiste kwam mij, live tijdens de uitzending, even bijpoederen. Dat was ook heel opmerkelijk."

Voor volgend jaar hoopt Maarten de kijkers eindelijk eens te kunnen vertellen dat er "dingen goedkoper worden." "Bijna elke avond sta ik hier te verkondigen dat er dingen duurder worden, dus ik zou het wel heel leuk vinden als ik een positievere boodschap kan brengen". Daarnaast bestaat Hart van Nederland volgend jaar 30 jaar. Maarten hoopt dan ook op een groot feest. "En anders regelen we het zelf!"