Compleet nieuwe studio ('groter en mooier'): Hart van Nederland heeft vanaf vanavond nieuw decor

Kijk je maandagavond ook naar Hart van Nederland in een gloednieuw jasje? De studio is volledig vernieuwd, en dat is voor het eerst te zien in de late uitzending. Het decor is, zoals presentator Maarten Steendam zegt in de 538 Ochtendshow, "groter en mooier". "Hart van Nederland bestaat al 30 jaar. Soms moet je net als bij een pot pindakaas er een nieuw etiket op plakken met 'nu nog lekkerder'. Dat gaat nu eigenlijk ook gebeuren."

Hart van Nederland werd sinds 2020 opgenomen in een greenscreenstudio. Alleen de desk waar de presentatoren achter stonden was echt. "Er was natuurlijk niks mis met de oude studio, het nieuws uit de regio en de verhalen van de mensen staan al lang centraal, maar er was een opfrisbeurt nodig", aldus Steendam.

Hoofdredacteur Marc Veeningen is ook blij met de nieuwe uitstraling. "Natuurlijk draait het om onze inhoud, maar de verpakking is niet onbelangrijk voor hoe de kijkers ons nieuws ervaren en het werd tijd die uitstraling nog beter te laten aansluiten bij wie we zijn: altijd live met het laatste nieuws voor én over mensen uit heel Nederland."

Volgens Steendam is het "een vliegdekschip" geworden. "Nu gaan we terug naar een echt decor, dat je kunt aanraken en zien, maar dat vooral kan worden gebruikt om het verhaal dat we willen vertellen nog beter aan het voetlicht te brengen."

Voor de presentatoren is het nog even wennen, vertelt hij in de uitzending van 538. "Je moet opeens met alles rekening houden. Alles is groter, waar kijk je in de camera, ga maar door."

Nieuw jasje ook in andere studio

De ochtendeditie en vroege editie van Hart van Nederland worden opgenomen in een andere studio. Ook die studio krijgt een nieuw jasje. Al zijn de verschillen volgens Veeningen daar meer subtiel.

Benieuwd hoe die studio eruitziet? Bekijk het hieronder: