Hulporganisaties roepen op tot actie: 'Politiek mag hulp slachtoffers niet in de weg staan'

Meerdere hulporganisaties doen een dringende oproep om de politieke verdeeldheid rondom het conflict in het Midden-Oosten niet in de weg te laten staan van de broodnodige hulp aan de slachtoffers. In een gezamenlijk statement benadrukken de directeuren van organisaties als het Rode Kruis, UNICEF en Oxfam Novib dat er geen reden is tot zorgen over wie de hulp ontvangt. "Sommigen vrezen dat onze hulp bij Hamas, Hezbollah of de Israëlische regering terechtkomt, maar dat gebeurt niet", stellen zij resoluut.

Volgens de organisaties moeten we het in dit conflict vooral over de mensen hebben. "Er voltrekt zich een verschrikkelijke humanitaire ramp," zeggen de directeuren, die op woensdag samen met omroepen een nationale actiedag voor Giro555 organiseren. “De nood is enorm en hulp is nú nodig.”

Sterke emoties

De hulpactie roept uiteenlopende reacties op, erkent men. "We begrijpen dat er bij veel mensen sterke emoties loskomen, en dat nemen we serieus. Het is belangrijk dat politiek debat de hulp aan doodnormale mensen, die dringend onze hulp nodig hebben, niet overschaduwt", aldus de directeuren. Ze benadrukken dat het hier gaat om humanitaire hulp, die niet politiek gekleurd is.

Op dit moment verkeren honderdduizenden mensen in het Midden-Oosten in levensgevaar. Ze lijden honger, hebben geen toegang tot medische zorg, schoon water of de broodnodige psychosociale hulp. "Deze hulp is bedoeld voor de mensen in nood, zonder politieke bijbedoelingen", benadrukken de organisaties.

Ruim een miljoen euro opgehaald

Giro555 heeft al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers in gebieden zoals Gaza, Libanon en Syrië. Dit bedrag is sinds de start van de actie afgelopen donderdag bijeen gebracht en wordt gebruikt voor voedselhulp, medische zorg en andere basisbehoeften.

