Lang Leve de Liefde verhuist van zender én tijdstip: hier kijk je het binnenkort

Het populaire datingprogramma Lang Leve de Liefde verhuist vanaf 28 april van SBS6 naar zusterzender Net5, maakt Talpa Network maandag bekend. Het programma zal een halfuur later te zien zijn dan voorheen, om 19.30 uur. Fans moeten de nieuwe uitzendtijd alvast in hun agenda zetten, aldus Talpa.

Het datingprogramma levert vaak opmerkelijke fragmenten op. In bovenstaande video zie je hoe Dennis indruk probeert te maken op zijn date in Lang Leve de Liefde, maar zijn stunt eindigt met een gebroken been én een gebroken hart.

Volgens Talpa is de verhuizing een bewuste strategische keuze om Net5 een boost te geven. "We kijken voortdurend naar hoe we onze programmering kunnen verbeteren," laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Nieuw programma op SBS6

Op SBS6 komt rond 19.00 uur een nieuw programma in de plaats van Lang Leve de Liefde, maar de titel hiervan is nog niet bekendgemaakt. Talpa houdt de details voorlopig nog geheim.

Sinds de start in 2020 is Lang Leve de Liefde uitgegroeid tot een van de meest geliefde programma's op SBS6. Het programma, waarin singles minstens 24 uur met elkaar doorbrengen in een huis, zorgt vaak voor opvallende en spraakmakende momenten.