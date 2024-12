Meest dramatische date ooit in Lang Leve de Liefde: Robert en Tineke hebben de he-le tijd ruzie

Het kan zomaar de liefde van je leven zijn die je ontmoet in het Lang Leve de Liefde-huis. Toch kan het ook de slechtste match ooit zijn. Dat laatste lijkt het geval bij Tineke en Robert, die het in de aflevering van woensdagavond wel erg bont maken.

Bij de ontmoeting gaat het al fout tussen de twee. Waar het cadeaus aan elkaar geven juist een leuk moment zou moeten zijn, zorgt het bij dit tweetal voor frictie. Tineke geeft Robert een levensboom cadeau, maar als Robert meerdere keren vraagt hoe veel water de plant nodig heeft is Tineke er klaar mee: ze is geïrriteerd, en flink geïrriteerd zie je in bovenstaande video.

Maar daar houdt het niet op, samen koken is ook geen feest. Het tweetal maakt frietjes en snacks in de oven en als Robert vraagt waar de citroen voor is die in de keuken ligt, wordt Tineke boos. "Je kan niks!"

Zo zag dat eruit:

0:56 Wanneer een simpele vraag leidt tot een kookdrama!

Op sociale media kunnen de fragmenten op veel reacties rekenen. "Dit zou geen saaie relatie worden...", zegt iemand. "Ren, vlucht, snel, nu het nog kan", zegt iemand anders.

De aflevering is woensdagavond om 18.55 uur te zien op SBS6.