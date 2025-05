Hart van Nederland brengt extra uitzending rond zaak Jeffrey en Emma

Hart van Nederland zendt woensdagmiddag extra uit in verband met de persconferentie over de afloop in de zaak rond de kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). De uitzending, waarin de persconferentie live is te volgen, begint om 15.55 uur op SBS 6 en wordt gepresenteerd door Nikki Herr.

De lichamen van de vermiste Jeffrey, Emma en hun vader werden dinsdagavond gevonden in het water bij Winschoten. De tienjarige Jeffrey en achtjarige Emma waren sinds zaterdagmiddag vermist. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat de vader, een 67-jarige inwoner van Beerta, zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven.

De reacties op het nieuws zijn vol verdriet. Om de nabestaanden een hart onder de riem te steken, is er een inzamelingsactie gestart. Inmiddels is er al ruim 30.000 euro opgehaald.

Hart van Nederland/ANP