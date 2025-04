Danny Verbiest (79), poppenspeler van Samson, overleden

Poppenspeler Danny Verbiest is op 79-jarige leeftijd overleden. Verbiest kreeg vooral bekendheid als de man en de stem achter hondje Samson, uit het kinderprogramma Samson & Gert. Verbiest had al enige tijd gezondheidsproblemen, meldt de VRT.

Verbiest sprak de stem van hondje Samson voor het eerst in 1989 in. Dat begon als grapje samen met Gert Verhulst tijdens de eindejaarsfeesten, maar het optreden sloeg aan en de twee kregen een jaar later een eigen programma. In België kreeg hij ook grote bekendheid met het knutselprogramma Kameleon, dat tussen 1983 en 1993 op tv was.

Verbiest was daarnaast samen met Gert Verhulst en Hans Bourlon medeoprichter van Studio 100. Hij werkte daar vooral achter de schermen. In 2005 stopte Verbiest als Samson en verkocht hij zijn aandelen in Studio 100.

ANP