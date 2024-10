Bert Huisjes vertrekt als bestuurder bij Omroep WNL

Het is definitief. Bert Huisjes gaat weg bij WNL. In een persbericht laat hij dit weten. De Raad van Toezicht van WNL geeft aan dat ze het betreuren maar zijn ontslag zullen aanvaarden. Vanaf 2011 was hij hoofdredacteur van de omroep en een jaar later werd hij bestuurder.

Een aantal oud-medewerkers van WNL deed hun verhaal over het gedrag van Huisjes, waaronder zes bekende presentatoren. Dit is te zien in de video boven dit artikel.

“We zijn Bert dankbaar voor zijn tomeloze inzet en zijn journalistieke prestaties. Helaas zijn wij er niet in geslaagd de ontstane onrust na het KPMG-onderzoek weg te nemen,” zegt Loek Hermans, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Na beschuldigingen in de media over Huisjes van (oud-)medewerkers liet de Raad van Toezicht door KPMG maandenlang onderzoek uitvoeren. Op basis van het onderzoek stelde de Raad van Toezicht unaniem vast dat geen sprake was van juridisch verwijtbaar gedrag. “Na deskundig advies hebben we vervolgens herstelgesprekken laten plaatsvinden. Na verschillende positieve gesprekken erkent Bert Huisjes dat er onrust blijft na het onderzoek en publicaties, waardoor hij niet het vertrouwen voelt dat hij nodig heeft.”

Oprechte spijt

Huisjes betreurt het dat niet alle (oud-)medewerkers openstaan voor een gesprek. “Ik was graag in gesprek gegaan om de lessen te halen uit het verleden. Hopelijk kan dat later alsnog. Het spijt me oprecht dat een aantal mensen mijn stijl van leidinggeven als te direct of onprettig heeft ervaren, en ik daarmee onbedoeld mensen heb geraakt.”

Volgens Huisjes is de huidige focus op sociale veiligheid terecht groot, en onderschrijft hij het belang hiervan maximaal. Om dit te bereiken zijn structurele veranderingen noodzakelijk, ook bij de NPO, stelt hij. “Voor een ambitieuze, aspirant-omroep was de werkdruk ongekend hoog, met name in de eerste elf beginjaren. Dat doet afbreuk aan een goede en fijne werkomgeving voor medewerkers met steeds weer een tijdelijk contract. De commissie Van Rijn heeft daar terecht op gewezen.”