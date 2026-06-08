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Studio 100 viert 30 jaar met Samson & Gert-herdenkingsmunten

TV-programma's

Vandaag, 08:50

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Studio 100 pakt uit voor het dertigjarig bestaan van het Belgische entertainmentbedrijf. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt een reeks herdenkingsmunten met Samson en bekende gezichten uit de populaire tv-serie Samson en Gert.

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De eerste munt wordt maandag uitgebracht. Daarop staan Samson en Gert afgebeeld. De munten zijn ontworpen en uitgegeven door Edel Collecties, meldt Studio 100.

Vorig jaar liet Gert Verhulst weten dat er na 30 jaar een einde komt aan Samson & Gert. In de bovenstaande video vertelt hij daarover.

Welke personages komen op de munten?

In totaal verschijnen er vijf verschillende munten. Op elke munt staat Samson samen met een ander bekend personage uit de televisiereeks die in de jaren negentig aan de basis stond van Studio 100. Later dit jaar volgen nog vier uitgaven. Daarop zijn Samson te zien met De Burgemeester, Meneer Spaghetti, gemeentesecretaris Van Leemhuyzen en Octaaf de Bolle.

De munten verschijnen in een gelimiteerde oplage van 5.000 stuks per ontwerp. De eerste munt kost 45 euro en is vanaf maandag online verkrijgbaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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