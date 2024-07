'EBU komt volgende week met rapport over incidenten tijdens Songfestival'

De European Broadcasting Union (EBU) presenteert volgende week het rapport van het onafhankelijke onderzoek naar het afgelopen Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Zwitserse krant Blick.

De organisatie liet de afgelopen weken onderzoek doen na klachten van diverse delegaties over de editie in het Zweedse Malmö in mei. Diverse deelnemers, onder wie de Zwitserse winnaar Nemo en de Ierse Bambie Thug, waren kritisch over de sfeer achter de schermen die "heel intens" zou zijn geweest.

De EBU kreeg ook kritiek op de diskwalificatie van de Nederlandse Joost Klein na een incident met een cameravrouw.

Deelname Nederland in 2025 onzeker

"Om het Eurovisie Songfestival verder te versterken, hebben we een onafhankelijke expert gevraagd om het songfestival van 2024 in Malmö te onderzoeken om inzichten en lessen te delen met de bestuursorganen van de EBU", zei de EBU eerder over het onderzoek. Dat wordt gedaan voor de "voortdurende verbetering van dit wereldwijde evenement". Op vragen over de inhoud van het onderzoek ging de organisatie niet in.

De AVROTROS, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, liet eerder weten bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. De omroep zei echter wel dat "een breder, diepgravend en echt onafhankelijk onderzoek" nodig is. Het is ook nog niet besloten of Nederland volgend jaar weer meedoet.

ANP