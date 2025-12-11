Geruchten gonzen: Stones staan mogelijk toch in De Kuip

Mogelijk kunnen er volgend jaar toch concerten plaatsvinden in de Rotterdamse Kuip. Ingewijden vertellen het Algemeen Dagblad dat er serieus wordt gesproken over een optreden van The Rolling Stones in juni.

Eigenlijk zouden de optredens van DI-RECT van eerder dit jaar de laatste concerten zijn in het stadion. Er was namelijk met de gemeente een geluidsdeal afgesproken: als er nooit meer optredens in De Kuip zouden plaatsvinden, dan zou die 12 miljoen euro ontvangen. Hierdoor werd woningbouw in de omgeving van het stadion mogelijk.

Bekijk hier de beelden van het laatste concert in de Kuip:

2:37 Laatste keer concert in de Kuip: zo zag het eruit

Volgens diverse bronnen van het AD is er in het stadhuis toch weer gesproken over het mogelijk opnieuw goedkeuren van concerten in De Kuip. De huidige vergunning lijkt daar ruimte voor te geven, want concerten zijn pas niet geoorloofd als de nieuwe huizen rond het stadion worden gebruikt. Dit is nog niet het geval. Hierdoor zouden optredens in De Kuip toch mogelijk zijn. Dit wordt aan de krant bevestigd door de gemeente en concertorganisator MOJO.