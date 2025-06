Trompettist Jeffrey maakt van Una Paloma Blanca opnieuw een wereldhit

Het nummer klinkt misschien nog alsof het maximaal 20 jaar geleden uit is gekomen, maar het is echt waar: Una Paloma Blanco bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar. Tijd voor een nieuwe versie, dacht trompettist Jeffrey Parmentier uit Hillegom. En zowaar: hij weet er opnieuw een grote hit mee te scoren. En dat alles met de goedkeuring van de originele artiest zelf: niemand minder dan George Baker.

Vooral sociale media helpen Jeffrey enorm: zijn versie van het zomerse nummer is al miljoenen keren bekeken. De boekingen stromen daarom binnen, gemiddeld staat hij vijf keer per wekend in een zaal te spelen. En dat is echt niet alleen bij hem in de regio, maar door heel het land. Dat de originele bedenker van het nummer, George Baker, nu ook zijn goedkeuring heeft gegeven aan de nieuwe versie, doet Jeffrey veel.