Feest in Lochem: Normaal viert 50-jarig jubileum met knallend concert

Het was donderdag tijd voor een feestje! De band Normaal vierde namelijk zijn 50ste verjaardag. Daarvoor keerden ze terug naar Lochem, waar het allemaal begon. De rockers speelden daar een extra lang concert, waar ook oud-bandleden hun terugkeer op het podium maakten. Bezoekers konden hun geluk niet op: "Of ik normaal ben weet ik niet, maar ik hou wel van Normaal", aldus een fan tegen Hart van Nederland.

De boerenrockers onder leiding van zanger Bennie Jolink brachten sinds 1977 al tientallen platen uit. De band zingt vaak in het Achterhoekse dialect en is bekend van nummers als Oerend Hard, Deurdonderen en Mamma, woar is mien pils?

Hoewel Normaal een Achterhoekse band is, wordt de muziek in menig Nederlandse huiskamer grijs gedraaid. Ook in de randstad bijvoorbeeld, weten ze de muziek te waarderen. "Het dialect is geweldig", zegt een bezoeker die uit de omgeving van Amsterdam komt.

'Ouders hebben elkaar hier ontmoet'

Dat de boerenrockband inmiddels alweer een halve eeuw oud is, betekent overigens niet dat het voor iedereen ouwelullenmuziek is. Twee 17-jarige bezoekers hebben het ook zichtbaar naar hun zin. Ze kennen de muziek door hun ouders, en een jongen heeft wel een hele speciale band met de muziekgroep: "Mijn ouders hebben elkaar ontmoet bij Normaal", zegt hij. "Er gaan zelfs verhalen dat ik bij Normaal ben gemaakt maar daar wil ik geen uitspraken over doen."

Tijdens het optreden werd teruggeblikt op 50 jaar muziekgeschiedenis, met gastoptredens van oud-bandleden zoals drummers Fokke de Jong en Tessa Boomkamp en gitarist Paul Kemper. Ter ere van het jubileum verschijnt de volledige discografie van de band opnieuw op gekleurd vinyl, met elke maand twee nieuwe uitgaven.