De kogel is door de kerk: Tino Martin en Mart Hoogkamer volgen Gerard Joling op bij de Toppers. Lang werd er gespeculeerd over wie het stokje van Joling zou overnemen. Tino Martin en Mart Hoogkamer werden al als kandidaten genoemd. Maandag maakten de Toppers de nieuwe aanwinsten bekend.

Daarnaast meldt de groep dat René Froger na de komende editie stopt als uitvoerend artiest bij de Toppers. Eerder werd al bekend dat hij kampt met een auto-immuunziekte. Joling liet in oktober al weten dat hij zou vertrekken bij de zanggroep. De Toppers bestonden naast Joling en Froger eerder uit Jan Smit en Jeroen van der Boom.

De volgende editie van Toppers in Concert vindt plaats op 28 en 29 mei 2027 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop gaat op 30 november van start.

Lampje in digitale Johan Cruijff ArenA

Eerder deze maand werd een campagne gelanceerd waarmee het publiek werd opgeroepen om een lampje te ontsteken in een digitale Johan Cruijff ArenA. 150.000 mensen gaven hier gehoor aan. Vervolgens verscheen zondag een aftelklok op de website van Toppers in Concert.

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