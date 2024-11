Ook Gerard Joling heeft een nummer ingestuurd voor het Songfestival

Gerard Joling heeft een nummer ingestuurd voor het Eurovisie Songfestival. Het betreft een 'prachtig liedje' getiteld Living on the Edge, zo onthult hij aan RTL Boulevard.

Kort voordat Joling dit nieuws bekendmaakte, liet Jan Smit al weten dat De Toppers – bestaande uit Smit, Joling, René Froger en Jeroen van der Boom – geen plannen hebben om deel te nemen aan het songfestival. Toen Joling gevraagd werd of hij zelf wel interesse had, antwoordde hij: "Weet ik veel, ik heb wel wat ingestuurd".

Gerard Joling onthulde zijn bekendmaking voor de camera van Shownieuws. Die beelden zijn te zien bovenaan dit artikel.

'Prachtig'

Het nummer is geschreven door tekstschrijver Peter de Wijn. "Het is prachtig, met een schitterend koor erbij. Misschien ga ik zelf wel. Ik heb het solo ingezongen, want jullie zijn toch altijd zo druk met jezelf", grapte hij richting zijn Toppers-collega's.

In 2009 deden De Toppers – destijds nog met Jeroen van der Boom, René Froger en Gordon – mee aan het songfestival met het nummer Shine. Ze wisten toen de finale niet te bereiken, met slechts elf punten in de halve finale: tien punten uit Albanië en één uit Denemarken.