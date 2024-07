Superfan Joyce ging 68 keer naar Groots met een G: 'Moet een nieuwe hobby zoeken!'

Wat moet ze nou voortaan gaan doen in juni? Joyce ging de afgelopen jaren maar liefst 68 keer naar de 'Groot met een G'-concerten van Guus Meeuwis. Maar woensdagavond is de allerlaatste editie van de zanger waarin hij het Philips Stadion omtovert tot een grote Brabantse feesthal. "We gaan het echt missen!"

Joyce Hamer uit Oosterbeek bezoekt al sinds 1995 zijn concerten. Inmiddels is ze al bij 71 concerten van Guus Meeuwis geweest, waarvan 68 keer bij het spektakel in het Philips Stadion. En nee, dat wordt volgens haar niet saai. "Het blijft leuk", zegt Joyce tegen Hart van Nederland. "Hij heeft een publiek van 30.000 man, maar eigenlijk heb je het gevoel dat je bij een huiskamerconcert zit. Hij maakt het heel intiem. Echt knap!"

De superfan nam de afgelopen jaren ook haar 15-jarige zoon Gijs mee naar Eindhoven. Als 4-jarige kleuter stond hij al op een stoeltje op de tribune mee te dansen. "Ik vind het altijd superleuk om mee te gaan. Altijd een groot feestje bouwen met iedereen, zelfs met mensen die je niet kent", vertelt hij. Een echt familie-uitje dus, zegt Joyce. "Ons uitstapje elk jaar. Echt een moment waar ik elk jaar naar uit kijk."

Ik zag dinsdagavond al zoveel emotie bij Guus dat ik heel hard moest huilen. Joyce

Guus wil nieuwe uitdaging

Met het besluit van de 51-jarige zanger komt er na zeventien jaar een einde aan de stadionconcerten van Meeuwis. Als reden gaf de zanger dat het na al die jaren gewoon tijd is voor iets anders. "Het is niet op, het is juist in volle bloei. Maar ik voel zelf dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging", zei Meeuwis bij talkshow Khalid & Sophie op NPO 1.

Toen Joyce vernam dat Guus zijn laatste Groots-concert zou geven, moest zij een traantje wegpinken. En ook dinsdagavond hield ze het in het Philips Stadion niet droog. "Het overviel mij zelf ook. Ik zag zoveel emotie bij Guus dat ik heel hard moest huilen. Ik denk dat het vanavond nog erger is, want dan is het echt zijn allerlaatste", verwacht Joyce.

Nieuwe hobby's gezocht

Wat moet het tweetal dan nu gaan doen? "Een nieuwe hobby zoeken, dus als je nog tips hebt...", lacht Joyce. "Maar ik denk dat Guus iets nieuws gaat verzinnen. Het blijft toch een muzikant. Hij neemt nu misschien even vakantie, en als hij tot rust is gekomen komt hij vast wel weer met iets briljants waar we naartoe moeten!"