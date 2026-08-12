Spotify gooit abonnementsprijs omhoog: vanaf september nieuwe tarieven

Vanaf september gaan gebruikers van Spotify meer betalen voor hun Premium-abonnement. De streamingdienst verhoogt namelijk het maandelijkse tarief van 12,99 euro naar 13,99 euro. Spotify zegt met de prijsverhoging meer te kunnen investeren in het Premium-abonnement. Ook de prijzen van andere Spotify-abonnementen worden aangepast.

De nieuwe tarieven gaan op 1 september 2026 in voor bestaande abonnees. Nieuwe klanten betalen de verhoogde prijzen direct, al kunnen zij mogelijk eerst gebruikmaken van een gratis proefmaand. Het Duo-abonnement, bedoeld voor twee personen, stijgt ook. De prijs gaat van 17,99 euro naar 19,99 euro. Gezinnen met een Premium Family-abonnement betalen voortaan 23,99 euro per maand, een stijging van 2 euro. De prijs van het studentenabonnement blijft gelijk.

Uit de Spotify Wrapped-lijstjes blijkt dat we steeds vaker naar Nederlandstalige muziek luisteren. In de video bovenaan zie je Django Wagner en 538-DJ Tim Klijn over de comeback van Nederlandstalige muziek.

Innoveren

Spotify geeft aan de prijzen aan te passen zodat de streamingdienst kan "blijven innoveren in veranderende marktomstandigheden en de beste audiocontent kan blijven leveren". "Dankzij deze wijzigingen kunnen we abonnees een sterk gepersonaliseerde ervaring en krachtige tools voor ontdekking blijven bieden. Op deze manier kunnen we waarde blijven bieden aan onze fans", aldus Spotify.