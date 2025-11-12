Platenlabel verwijderde AI-protestlied tegen azc's van YouTube en Spotify

Het nummer Wij zeggen nee, nee, nee tegen AZC van JW "Broken Veteran" is sinds dinsdagavond verdwenen van Spotify en YouTube. De artiest zegt dat hij daar niets mee te maken heeft. Volgens hem zit zijn platenlabel achter de verwijdering.

Spotify bevestigt tegenover Hart van Nederland dat zij het nummer niet zelf offline hebben gehaald. "Spotify heeft de nummer niet zelf verwijderd, rechthebbende heeft het verwijderd," laat de muziekdienst weten.

Nieuw nummer

Dinsdagavond liet de artiest via een post op YouTube weten dat al zijn muziek door zijn platenlabel is verwijderd. "Dit is niet door mij gedaan. Ik wil niet gelijk met de vinger wijzen, maar ik denk dat we allemaal wel weten in welke hoek we dit moeten zoeken." De maker kondigde aan woensdag met een nieuw nummer te komen: 'Wie is hier nou de extremist (tegengeluid)'.

Reuring

Het inmiddels verwijderde lied zorgde de afgelopen weken voor veel ophef. Na de publicatie op 13 oktober kwam het een week later binnen in de Top 200 van Spotify. Vervolgens stond het bijna drie weken in de Top 50 van meest beluisterde nummers in Nederland en behaalde het miljoenen streams. Afgelopen maandag werd het nog ruim 170.000 keer afgespeeld.

Als tegenreactie riepen de Dolle Mina's op om het nummer ‘Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap’ van Sophie Straat massaal te streamen. Ook Vluchtelingenwerk Nederland kwam met een eigen AI-lied als reactie.