AI-protestlied tegen azc's van Spotify gehaald

Vandaag, 22:58 - Update: 45 minuten geleden

Het veelbesproken AI-nummer Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een AZC is niet meer te beluisteren op Spotify. Het protestlied tegen asielzoekerscentra is niet meer beschikbaar in de muziekapp.

Het nummer van de anonieme maker JW "Broken Veteran" stond afgelopen dagen in de Single Top 100 van Spotify. Het nummer is ruim 1,6 miljoen keer beluisterd. Het is de eerste keer dat een liedje dat is gegenereerd door kunstmatige intelligentie een hit werd in Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

