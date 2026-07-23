Phoenix (18) schrijft geschiedenis als eerste vrouw die NK Grunten wint

Als je haar ziet, dan denk je gelijk aan een vrolijke jongedame die dansjes doet op TikTok. Maar bij de 18-jarige Phoenix uit Gouda is niets minder waar. Ze heeft afgelopen weekend - als eerste vrouw ooit - het NK Grunten gewonnen, een wedstrijd die normaal gedomineerd wordt door mannen.

En ja, grunten is eigenlijk een getraind schreeuwen bij (onder andere) metal-muziek, waar dus wel een goede techniek bij komt kijken. Want zomaar grommen en schreeuwen zorgt ervoor dat je binnen de kortste keren je stem kwijt bent, of erger. Docent Mike van den Heuvel is dan ook apetrots op zijn pupil Phoenix. Niet in de laatste plaats omdat hij 13 jaar geleden hetzelfde wist te presteren. "Zo mooi om te zien dat ze nu in mijn voetsporen treedt."

Trotse ouders

Maar dan de ster zelf. Ze zag de winst afgelopen zaterdag, na twee rondes (a capella en met begeleiding), niet aankomen. "Ik denk dat het door mijn techniek komt en door mijn stage performance. Daar was ik veel aan het bewegen, pakte echt mijn time to shine", glundert de Goudse jongedame. "Vooral bij de tweede ronde ging ik los want dan letten ze ook echt op je performance."

Naast een trotse docent zijn er natuurlijk ook trotse ouders. Sterker nog: het is dankzij haar vader dat Phoenix al op jonge leeftijd begon met grunten. "Ik doe dit al sinds mijn twaalfde, mijn vader was namelijk groot rockfan en daardoor ben ik metal gaan luisteren. En dus gaan grunten."

Maar ja, hoe klinkt dat nou precies? Je ziet en bovenal hoort het in bovenstaande video!