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Fans zoeken massaal op Marktplaats naar Parool met handgeschreven bedankje van Harry Styles

Evenementen

Vandaag, 14:52

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Na de tour van Harry Styles in Amsterdam schreef de zanger een boodschap op de achterpagina van Het Parool. In de week van 1 tot 8 juni leidde dat tot een ware zoekhype: alleen al op Marktplaats werd meer dan 25.386 keer gezocht naar de zaterdageditie van de krant. Dat maakt Marktplaats woensdag bekend.

De Britse zanger gaf met zijn Together, Together-tour maar liefst tien concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op de achterkant van de krant bedankte Harry Styles zijn fans voor hun komst met de in het Nederlands geschreven tekst: "Dank je, ik hou van jou!" Daarna vervolgde hij zijn boodschap in het Engels: "Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us!"

Fans door het lint

De editie werd in korte tijd een gewild verzamelobject onder fans. Online schoten de zoekopdrachten omhoog en op verschillende advertentiewebsites werden de kranten zelfs voor tientallen euro's aangeboden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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