Harry Styles-fans trotseren kou en regen voor plekje vooraan: 'Alles voor Harry!'

Het is zover: de concertreeks van de Britse popster Harry Styles gaat zaterdag van start. De zanger doet tijdens zijn wereldtour zeven steden aan, waaronder Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA treedt hij maar liefst tien keer op met zijn tour Together, Together. Fans van de artiest willen natuurlijk het beste plekje bemachtigen. Daarom staan zij zaterdagochtend al vroeg bij de ArenA te wachten, zodat ze op tijd in de rij kunnen aansluiten. Dat allemaal om hopelijk vooraan te staan als 'hun Harry' het podium opkomt.

Uitgedost met slaapzakken, kampeerstoelen en warmtedekens trotseren tientallen fans zaterdagochtend de kou en regen. Het concert van Harry Styles begint pas om 21.00 uur, maar deze fans willen er zeker van zijn dat ze waar voor hun geld krijgen en hopen zo dicht mogelijk bij de superster te staan. "Het gaat mij niet gebeuren dat ik een VIP-ticket heb en dat ik alsnog ergens achteraan sta", zegt een van de fans tegen Hart van Nederland.

Een beetje regen mag de voorpret dan ook niet drukken, beamen de tientallen fans die zich buiten de ArenA hebben verzameld. "Alles voor Harry!"

Fans bedenken creatieve oplossingen om de komende uren door te komen. Dat zie je in bovenstaande video.