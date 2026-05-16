Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Harry Styles-fans trotseren kou en regen voor plekje vooraan: 'Alles voor Harry!'

Evenementen

Vandaag, 09:57

Link gekopieerd

Het is zover: de concertreeks van de Britse popster Harry Styles gaat zaterdag van start. De zanger doet tijdens zijn wereldtour zeven steden aan, waaronder Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA treedt hij maar liefst tien keer op met zijn tour Together, Together. Fans van de artiest willen natuurlijk het beste plekje bemachtigen. Daarom staan zij zaterdagochtend al vroeg bij de ArenA te wachten, zodat ze op tijd in de rij kunnen aansluiten. Dat allemaal om hopelijk vooraan te staan als 'hun Harry' het podium opkomt.

Uitgedost met slaapzakken, kampeerstoelen en warmtedekens trotseren tientallen fans zaterdagochtend de kou en regen. Het concert van Harry Styles begint pas om 21.00 uur, maar deze fans willen er zeker van zijn dat ze waar voor hun geld krijgen en hopen zo dicht mogelijk bij de superster te staan. "Het gaat mij niet gebeuren dat ik een VIP-ticket heb en dat ik alsnog ergens achteraan sta", zegt een van de fans tegen Hart van Nederland.

Een beetje regen mag de voorpret dan ook niet drukken, beamen de tientallen fans die zich buiten de ArenA hebben verzameld. "Alles voor Harry!"

Fans bedenken creatieve oplossingen om de komende uren door te komen. Dat zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ticketchaos rond Harry Styles: kaarten massaal doorverkocht via TicketSwap
Ticketchaos rond Harry Styles: kaarten massaal doorverkocht via TicketSwap
Hotelprijzen schieten omhoog door komst Harry Styles naar Amsterdam
Hotelprijzen schieten omhoog door komst Harry Styles naar Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.