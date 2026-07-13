Michael Jackson-film verbreekt record met opbrengst van ruim 1 miljard dollar

De biopic over het leven van Michael Jackson heeft wereldwijd een nieuw record gevestigd. De film heeft namelijk meer dan 1 miljard dollar opgebracht en is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

In de Verenigde Staten zorgde de film na een uiterst succesvol openingsweekend tot nu toe voor een bioscoopopbrengst van 371,8 miljoen dollar. In het buitenland haalde de film voorlopig 629,8 miljoen dollar binnen. Onlangs werd de film na het verbreken van het record van Oppenheimer al de succesvolste biografische film aller tijden.

De film over het leven van Michael Jackson scoort de pannen van het dak. Dat merkt ook Marciano uit Capelle aan den IJssel. Al jaren treedt hij op als Jackson-lookalike. Nu de film zo'n succes is, moonwalkt hij van het ene naar het andere optreden, zoals te zien is in bovenstaande video.

'Enorm dankbaar'

Regisseur Antoine Fuqua laat in een verklaring aan Variety weten het publiek "enorm dankbaar" te zijn. "Het bereiken van deze buitengewone mijlpaal van 1 miljard dollar met Michael is een zeer ontroerend moment dat de onvermoeibare toewijding van onze fantastische producenten, cast, crew en partners viert", aldus Fuqua. Volgens de regisseur onderstreept het succes van de biopic de blijvende kracht van de bioscoop om mensen samen te brengen.

In Michael wordt de titelrol gespeeld door Jaafar Jackson, een neef van de overleden zanger. Ook Colman Domingo, Nia Long en Miles Teller maken deel uit van de cast. De film over Jacksons opkomst tot wereldster ging in april in première.