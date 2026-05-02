Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Michael Jackson-film zorgt voor bomvolle agenda van imitator Marciano

Muziek

Gisteren, 23:02

Link gekopieerd

Een ware thriller is het: Michael, de bioscoopfilm die sinds vorige week in de Nederlandse bioscopen draait. De film scoort de pannen van het dak en dat merkt ook Marciano uit Capelle aan den IJssel. Al jaren treedt hij op als Jackson-look-a-like, en nu de film als een tierelier gaat, moonwalkt hij van het ene naar het andere optreden.

Marciano is al fan van Michael Jackson sinds hij klein was. Inmiddels heeft hij zelf ook de moonwalk geleerd en toont hij zijn dansmoves maar wat graag aan het grote publiek. "Normaal treed ik een paar keer per maand op, maar door de populariteit van de film kan ik momenteel zo vier tot vijf optredens per weekend doen", aldus Marciano.

Hoe Marciano in de huid kruipt van zijn grote idool, zie je in bovenstaande video.

Parttime Michael

Het imiteren van de King of Pop zorgt voor veel plezier, maar een fulltime-baan is het nog niet. "Ik werk nog gewoon in een kledingwinkel in Zwijndrecht en daarnaast ben ik net vader geworden. Het is allemaal leuk, maar ook druk. Vroeger had ik een visagiste, maar dat is prijzig. Ik hou dan zelf niks over en het is sowieso al geen vetpot. Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind en fan ben van Michael."

De film valt erg in de smaak bij de fans. Filmrecensenten zijn echter kritisch:

Filmrecensent Gudo vindt Michael Jackson 'heldenverering': 'Maar mensen smullen ervan'
1:59

Filmrecensent Gudo vindt Michael Jackson 'heldenverering': 'Maar mensen smullen ervan'

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nieuwe biopic Michael Jackson laat omstreden verleden liggen: 'Blijft een risico'
Nieuwe biopic Michael Jackson laat omstreden verleden liggen: 'Blijft een risico'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.