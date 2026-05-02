Michael Jackson-film zorgt voor bomvolle agenda van imitator Marciano

Een ware thriller is het: Michael, de bioscoopfilm die sinds vorige week in de Nederlandse bioscopen draait. De film scoort de pannen van het dak en dat merkt ook Marciano uit Capelle aan den IJssel. Al jaren treedt hij op als Jackson-look-a-like, en nu de film als een tierelier gaat, moonwalkt hij van het ene naar het andere optreden.

Marciano is al fan van Michael Jackson sinds hij klein was. Inmiddels heeft hij zelf ook de moonwalk geleerd en toont hij zijn dansmoves maar wat graag aan het grote publiek. "Normaal treed ik een paar keer per maand op, maar door de populariteit van de film kan ik momenteel zo vier tot vijf optredens per weekend doen", aldus Marciano.

Hoe Marciano in de huid kruipt van zijn grote idool, zie je in bovenstaande video.

Parttime Michael

Het imiteren van de King of Pop zorgt voor veel plezier, maar een fulltime-baan is het nog niet. "Ik werk nog gewoon in een kledingwinkel in Zwijndrecht en daarnaast ben ik net vader geworden. Het is allemaal leuk, maar ook druk. Vroeger had ik een visagiste, maar dat is prijzig. Ik hou dan zelf niks over en het is sowieso al geen vetpot. Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind en fan ben van Michael."

De film valt erg in de smaak bij de fans. Filmrecensenten zijn echter kritisch: