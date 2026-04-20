Nieuwe biopic Michael Jackson laat omstreden verleden liggen: 'Blijft een risico'

Na jaren wachten is het deze week zover: de filmbiografie over het leven van Michael Jackson verschijnt vrijdag in de bioscoop. Begin 2024 vonden de eerste opnames plaats en twee jaar later is het resultaat te zien op het grote doek. De film belicht het leven van de 'King of Pop', maar gaat niet in op de beschuldigingen van kindermisbruik waar de superster mee te maken kreeg. "Gevoelige onderwerpen kun je nu eenmaal nooit goed behandelen."

In de biopic Michael, waarin de artiest wordt vertolkt door zijn neefje Jaafar Jackson, krijgen fans een inkijkje in het leven van de superster. De film werpt zijn licht op zijn periode bij The Jackson 5, zijn vroege solocarrière en zijn uitgroei tot wereldster. Ook belangrijke momenten uit zowel zijn carrière als privéleven komen aan bod.

De biopic is geproduceerd door Graham King, die ook Bohemian Rhapsody op zijn naam heeft staan, naar het leven van Freddie Mercury. "Dat was zo'n groot succes, dat is bijna niet te evenaren. Maar als iemand het kan, dan is het wel zo'n grote wereldster als Michael Jackson", aldus filmwetenschapper Rudi de Boer in gesprek met Hart van Nederland.

Marciano, superfan en imitator van Michael Jackson, was tijdens het bekijken van de trailer al laaiend enthousiast over de biopic van zijn grote idool:

Superfan Marciano dolenthousiast over eerste beelden Michael Jackson-film

Oorspronkelijk zou de film ook ingaan op gebeurtenissen uit 1993, waarbij Evan Chandler de zanger beschuldigde zijn 13-jarige zoon Jordan seksueel te hebben misbruikt. Die verhaallijn werd echter geschrapt nadat de Michael Jackson Estate een oude schikking ontdekte waarin staat dat Jordan Chandler niet in films mag worden genoemd of verbeeld. De film werd daarop deels herschreven en opnieuw opgenomen, wat meerdere keren leidde tot uitstel van de releasedatum.

Risico

Volgens De Boer is het begrijpelijk dat de controverse rond Michael Jackson niet wordt uitgelicht in de film, omdat een biopic zich vaak vooral op de muziek richt. Tegelijkertijd benadrukt De Boer ook dat de worstelingen van een artiest, zoals in het geval van Michael de moeizame band met zijn vader, meestal wel aan bod komen. Volgens hem kan het belichten van gevoeligere en bredere thema’s, zoals de beschuldigingen van seksueel misbruik, een risico vormen.

"Mensen zullen altijd zeggen dat het niet het hele verhaal is, of je er nu wel of geen aandacht aan schenkt," aldus De Boer. "Gevoelige onderwerpen kun je nu eenmaal nooit goed behandelen bij het grote publiek. Je hebt een deel dat de kant van Michael kiest, en een deel die het niet vertrouwd. Er zal altijd een tweedeling zijn."

Biopics zijn momenteel erg populair, en dat is volgens De Boer goed te verklaren. "Of het nu gaat om Queen of Elvis Presley; het is muziek die iedereen kent, pure nostalgie, en daarom is het zo'n succes", aldus De Boer. "Het gaat om de doorbraak van een artiest, de grote hits, daar gaat het publiek op aan. En die formule zal blijven werken. Een romantische komedie moet je ook niet ineens anders in gaan steken. Het kan niet anders dan dat deze film een hit wordt."

Michael gaat komende woensdag in voorpremière. Vanaf vrijdag is de film in bioscopen door het hele land te zien.