Zeven unieke Michael Jackson-items onder de hamer in Tilburg

Altijd al willen pronken met een gedragen schoen van Michael Jackson of met een van zijn iconische hoeden? In Tilburg kan het dit weekend zomaar werkelijkheid worden. Bij Dutch Auction Company gaan zaterdag zeven bijzondere spullen van de King of Pop onder de hamer. Fans, handelaren en nieuwsgierige verzamelaars kunnen donderdag en vrijdag alvast komen kijken, want de belangstelling lijkt nu al groot.

Het gaat om opvallende stukken: schoenen die Jackson droeg tijdens een concert in Berlijn in 1992, twee jassen, een hoed uit 1993 en als klapstuk een met Swarovski-diamanten belegde handschoen van zijn History World Tour. Eigenaar Richard Singh van het veilinghuis vertelt dat de spullen afkomstig zijn van een vaste klant. "Wij verzorgen de veiling voor een klant uit Amerika. Diegene is verzamelaar en moet de collectie uitdunnen. Met de opbrengst zal onze klant weer een nieuwe verzamelaankoop doen."

Dat er zeven Jackson-items tegelijk worden aangeboden, is volgens Singh uitzonderlijk. "Schoenen en andere kledingstukken van Jackson zijn vaker geveild in de wereld, ook bij ons een keer. Maar nog nooit zeven items op één veiling. De handschoenen zijn uniek. Daar geldt een minimale startbod voor van 10.000 euro. Andere items zijn 'goedkoper'. De hoed kan weg voor 1.500 euro."

Kijkdagen

De waarde van de handschoen kan zaterdag flink oplopen. Singh: "De verwachting is dat de handschoen 30.000 euro gaat opleveren. Maar het kan ook een dikke halve ton zijn." Volgens hem bieden niet alleen bezoekers in Tilburg mee, maar ook internationale kopers. "Er bieden ook klanten uit Amerika en Azië, maar die bieden online."

Voor wie de handschoen of de andere items van dichtbij wil zien, zijn donderdag en vrijdag kijkdagen ingericht. Zaterdag vanaf 13.00 uur start de veiling, zowel in de zaal als online. Daarna wordt duidelijk hoeveel deze zeldzame stukken van Michael Jackson uiteindelijk gaan opleveren.