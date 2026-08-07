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Vervolg op Michael komt eraan, maar fans moeten nog even geduld hebben

Muziek

Vandaag, 10:48

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Het vervolg van de biografische film Michael komt naar verwachting eind volgend jaar of begin 2028 uit, schrijft Variety. Volgens het vakblad hoopt Lionsgate eind 2026 of begin 2027 met de opnames te beginnen.

De eerste film, geregisseerd door Antoine Fuqua en met Jaafar Jackson in de hoofdrol, bracht volgens Lionsgate wereldwijd 1 miljard dollar op. De film eindigde met de tekst His Story Continues, waarmee al werd gehint op een vervolg.

De film over het leven van Michael Jackson scoorde de pannen van het dak. Dat merkte lookalike Marciano uit Capelle aan den IJssel ook, vertelt hij in bovenstaande video.

De eerste film over het leven van popicoon Michael Jackson behandelde de beginjaren van de zanger tot en met de Bad-tournee van 1987. Welke fase uit Jacksons latere leven in het vervolg centraal staat, is nog niet bekend.

Door ANP

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