Joost Klein verovert wereldwijde Spotify-lijsten

Muziek
Vandaag, 13:59
Het nieuwe album van Joost Klein was vorige week op Spotify wereldwijd een van de best beluisterde debuutalbums. De plaat, die Kleinkunst heet, staat op plek vier in een wekelijks lijstje waarin de tien best ontvangen nieuwe albums staan.
"Lekker gewerkt pik", reageert Klein op Instagram. Ook in een vergelijkbaar lijstje over de Verenigde Staten staat de Friese rapper op vier. "Super tof", aldus de artiest.
Kleinkunst kwam vorige week donderdag uit. Op het album staan samenwerkingen met onder anderen Anouk, Mark Forster, ADF Samski en Mr. Polska.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.