Joost Klein verovert wereldwijde Spotify-lijsten

Joost Klein verovert wereldwijde Spotify-lijsten

Muziek

Vandaag, 13:59

Het nieuwe album van Joost Klein was vorige week op Spotify wereldwijd een van de best beluisterde debuutalbums. De plaat, die Kleinkunst heet, staat op plek vier in een wekelijks lijstje waarin de tien best ontvangen nieuwe albums staan.

"Lekker gewerkt pik", reageert Klein op Instagram. Ook in een vergelijkbaar lijstje over de Verenigde Staten staat de Friese rapper op vier. "Super tof", aldus de artiest.

Kleinkunst kwam vorige week donderdag uit. Op het album staan samenwerkingen met onder anderen Anouk, Mark Forster, ADF Samski en Mr. Polska.

Door ANP

