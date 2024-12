Het is weer zover! Vanaf nu is je Spotify Wrapped te zien (via een speciale link)

Het is weer zover! Het delen van de Spotify Wrapped-lijstjes is tegenwoordig een heuse traditie te noemen. De één is trots op zijn unieke muzieksmaak, de ander schaamt zich voor zijn guilty pleasures. Maar iedereen die regelmatig muziek luistert op de populaire streamingsdienst krijgt vanaf woensdag te zien waar het meeste naar is geluisterd. Alleen: je Wrapped is momenteel alleen via deze link te bekijken, niet in de app zelf.

Je krijgt onder meer jouw top 5 meest beluisterde artiesten te zien, het genre waar je het meest naar geluisterd hebt en hoe lang je in totaal hebt geluisterd.

Over sommige grappige feitjes zullen de meeste mensen normaal gesproken niet eens nadenken. Denk bijvoorbeeld aan de dag waarop je het langst muziek hebt geluisterd.

Uit de cijfers van de X-pagina Eurovision Charts blijkt dat zelfs op 2 december het Nederlandse 'Europapa' van Joost Klein nog steeds het best beluisterde nummer van het Eurovisiesongfestival 2024 is. Recent vertelde Joost Klein in de talkshow van Eva Jinek voor het eerst openhartig over zijn ervaringen op het festival:

2:54 Joost Klein vertelt zijn kant van het Songfestival-incident

Als je gebruik maakt van andere streamingsdiensten ben je in plaats van Wrapped aangewezen op alternatieve terugblikken op het muziekjaar 2024. Wie muziek luistert via YouTube heeft ondertussen een jaaroverzicht ontvangen onder de naam YouTube Recap, Apple Music luisteraars kennen eenzelfde concept met de naam Apple Music Replay. Ook deze is al te bekijken.

Wrapped

Vorig jaar deelden meerdere internationale beroemdheden op hun Instagrampagina's hun eigen Spotify Wrapped-lijstjes. Bij de Britse artiest Charlie XCX, bekend van het 'Brat'-album, is haar meest beluisterde nummer één van haarzelf. En zij is niet de enige. Ook zangeres Rita Ora en hiphopartiest Ice Spice behoorden tot de muzikanten die hun eigen liedjes in 2023 op de eerste plek hadden staan.