Schoonhoven valt stil: carillon mag niet meer klinken na één klacht

Omdat er één klacht binnen is gekomen bij de gemeente, is het eeuwenoude carillon van Schoonhoven stilgelegd. Wég het korte deuntje op het kwartier, en het ietsepietsie langere deuntje op het half uur. Klap op de vuurpijl: dit jaar zou het voor het 250e jaar klinken. Een schok voor de Zuid-Hollandse plaats, waar het het gesprek van de dag is.

Beiaardier Gideon Bodden kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Sinds woensdag 16 april klinkt het carillon niet meer, met uitzondering van twee live-speelsessies op woensdag en zaterdag. De uursaanduidingen, die om het kwartier klinken, mogen nu niet meer. "Dit was heel verrassend. Het speelt al 250 jaar en het is nogal vervelend dat het nu niet meer speelt. Het is echt niet om te lachen."

Traditie verloren?

De beiaardier, zijn leven lang al geoefend in het bespelen van het klokkenspel, weet dat hij niet de enige is die teleurstelling voelt: "Ik hoor er ontzettend veel mensen over, het leeft in Schoonhoven. Dit carillon is gewoon traditie en het is mijn taak om dit door te geven, ik hoop alleen maar dat zo veel mogelijk mensen denken: dit moeten we behouden."

Gemeente bekijkt opties

Wie - of wat - er precies achter de klacht zit, is niet duidelijk. De gemeente Krimpenerwaard laat weten dat het carillon inderdaad tijdelijk stil is gezet omdat het geluidsniveau de toegestane norm overschreed, zo bleek uit metingen.

Om een officiële handhavingsprocedure door de Omgevingsdienst Midden Holland te voorkomen, besloot de gemeente – tevens eigenaar van het carillon – het automatische spel en het slaan van de uren buiten de dagperiode stil te leggen.

Beperkt gebruik blijft toegestaan: de beiaardier mag het carillon maximaal vier uur per week handmatig bespelen, onder meer tijdens feestdagen. De gemeente onderzoekt verder over er technische aanpassingen gedaan kunnen worden aan het carillon én of het mogelijk is om de APV van de geluidsnormen te wijzigen.