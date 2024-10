Thank You For The Music: Nederlandse carillons spelen ABBA-hit

Leuk nieuws voor ABBA-fans. Beiaardiers van tientallen Nederlandse carillons spelen de komende week een aantal keer de hit Thank You For The Music van de Zweedse popgroep. Dit vanwege de stemweek van de zeventiende editie van de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5.

In navolging van ABBA krijgt ook Elvis Presley een eigen hologramshow in Londen, zoals te zien in bovenstaande video.

De zender heeft gekozen voor het nummer van ABBA omdat de Zweedse groep hofleverancier voor de lijst is.

De stemweek werd zaterdagochtend online geopend door ABBA-zanger Björn Ulvaeus. Afgelopen jaar stond de groep met zeventien liedjes in het overzicht. Carillons door heel Nederland doen mee aan de actie, van Sluis tot Dokkum, van Cuijk tot Zoetermeer. Op de website van NPO Radio 5 staat wanneer het lied op welk carillon te horen is.

De hitlijst met klassiekers wordt sinds 2008 elk jaar uitgezonden op de zender.

Hart van Nederland/ANP