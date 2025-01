Dit is waarom je deze dagen vogelmuziek uit kerktorens hoort

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling dit weekend klinken er op veel plekken in Nederland bijzondere melodieën vanuit kerktorens. Stadsbeiaardiers spelen bekende vogelliedjes om aandacht te vragen voor de achteruitgang van stadsvogels. Een van hen is Bauke Reitsma uit Deventer, die zich met veel enthousiasme inzet voor de actie van de Vogelbescherming.

Vanuit de toren in Deventer speelt Bauke bekende nummers zoals Alle duiven op de Dam en Blackbird. "Toen de Vogelbescherming mij vroeg, zei ik meteen ja", vertelt hij. "De natuur is belangrijk, of dat nu op het platteland is of in de stad." Hij en zijn zoon zijn echte vogelfans. "De torenvalken zitten in de toren", weet hij.

De actie is onderdeel van de Nationale Tuinvogeltelling, die jaarlijks tienduizenden Nederlanders aanspoort om vogels in hun tuin te tellen. Volgens de Vogelbescherming is de telling essentieel om te begrijpen hoe het met de natuur gaat. "Het is een indicator voor de gezondheid van onze leefomgeving," zegt woordvoerder Timo Roeke.

Populaire vogels en live resultaten

Vorig jaar deden bijna 114.000 mensen mee en werden ruim 1,6 miljoen vogels geteld. De huismus stond wederom op de eerste plek, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Dit jaar hoopt de Vogelbescherming op nog meer deelnemers. "Wanneer we alle data hebben verzameld, kunnen we kritisch kijken wat we ermee moeten doen. Wat valt er op? Dat kan zowel positief als negatief zijn," aldus Roeke.

Met zijn muzikale inzet hoopt Bauke Reitsma mensen te inspireren om mee te doen. "Om zo een stukje voor de natuur bij te dragen, is fantastisch," besluit hij.