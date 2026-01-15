Volg Hart van Nederland
Stormloop op kaarten Bruno Mars, meer dan 220.000 fans in rij: 'Krankzinnig'

Muziek

Gisteren, 22:49

Fans hebben een tijd moeten wachten, maar de terugkeer van Bruno Mars naar Nederland heeft een ware stormloop veroorzaakt. Duizenden fans probeerden donderdag een kaartje te bemachtigen voor zijn shows in de Johan Cruijff ArenA, maar al snel werd duidelijk: de vraag is enorm. Meer dan 220.000 mensen belandden in de online wachtrij. "Bizar", noemt Radio 538-dj Dylan Boet het. "Wat er nu rondom die concerten gebeurt, is echt krankzinnig".

De Amerikaanse superster keert in 2026 groots terug met zijn eerste volledige stadiontournee én een nieuw soloalbum, The Romantic, dat op 27 februari verschijnt. Op 2, 4, 5 en 7 juli staat Mars in de Johan Cruijff ArenA.

Veel hits

Volgens de dj is het succes van Bruno Mars geen toeval. "Het is iemand die al zo ongelooflijk lang meegaat. De afgelopen jaren scoorde hij veel hits: Die With A Smile met Lady Gaga bijvoorbeeld. Maar ook A.P.T. met Rosé. Dat is een grote K-popsensatie, dus binnen die kringen is hij ook enorm."

Boet beschrijft de stijl van Bruno Mars als 'funky' dat doet denken aan de jaren zeventig, maar wel 'in een 2026-jasje'. Volgens de dj trekken mensen ook vaak de vergelijking met Michael Jackson.

Zelf greep de dj ook naast een ticket. Ondanks zijn poging kwam hij niet door de kaartverkoop heen. Later deze maand verloot Radio 538 nog kaarten, maar daar mag hij niet aan meedoen. "Helaas", grapt de dj.

Door Redactie Hart van Nederland

